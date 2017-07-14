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Проти посадовців Львівської міськради відкрили кримінал через пам’ятку архітектури

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Розпочато досудове розслідування за фактом незаконного оформлення пам’ятки архітектури національного значення, що знаходиться в центрі міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Прокуратурою Львівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення службовими особами Львівської міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Зокрема, посадовці міської ради, всупереч положенням Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та власним повноваженням, неправомірно прийняли рішення про оформлення права комунальної власності на державне майно – пам’ятку архітектури національного значення, що знаходиться в центрі міста Львова загальною площею 1607,5 кв м та вартістю 4,8 млн грн.

У провадженні тривають слідчі дії, спрямовані для повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин події.

Фото: Zik

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