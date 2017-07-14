Петро Порошенко: «Академія сухопутних військ імені Сагайдачного була, є і буде!».

Президент України висловився про долю Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

«Гордістю Львова, гордістю Львівщини і гордістю України є Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Для мене це надзвичайно важливо.

Восмеро випускників Академії стали Героями України. На сьогодні це кожен шостий, хто отримав таке високе звання у бою за останні три роки.

Престиж військовослужбовців зростає, і мені приємно, що набір військовослужбовців подвоївся. Ми значно збільшили кількість курсантів, які зараз навчаються у стінах цього славетного військового закладу. Конкурс на окремі професії у АСВ сягає 48 осіб на одне місце. Це величезний престиж академії, військової праці та статусу українського військовослужбовця.

За моїм дорученням лише за останній рік міністр оборони (Степан Полторак – ред.) виділив 90 мільйонів гривень лише на додаткове фінансування Академії. 14 тис. м. кв. нових площ було введено в експлуатацію у якості додаткових учбових приміщень. Це демонструє моє ставлення до АСВ, як верховного головнокомандувача, так само й ставлення міністра оборони і начальника Генштабу.

Ще один важливий момент, у 2015 році, моїм указом, Академії було присвоєно статус Національної. Ми вимушені були відмовитися від мобілізації та перейти на призов та точкової модернізації офіцерів. Це вимушений крок, бо у лавах ЗСУ не вистачає офіцерів, у тому числі офіцерів танкістів. Тому прийнято рішення про підвищення статусу Харківського факультету до рівня Інституту, але хочу окремо наголосити, що аж ніяк це не зачепить Львівську академію. Бо у Харкові готуватимуть танкових механіків, а у Львові готуватимуть командирів танків. Жодного курсанта, жодного викладача, жодного військового і жодного учбового елементу ніхто не забере з академії. І я цього, разом із міністром оборони, зробити не дозволю. Нам потрібно більше танкістів. І де, як не у Львові їх виховувати. Не лише, як фахівців, а й як патріотів.

І я хочу окремо наголосити та привітати із «перемогою» деяких політиків, які намагалися створити для АСВ віртуальну проблему її телепортації, а тепер нібито блискучу перемогу. Жодних нападків на Львівську академію не було у планах, і я б цього не дозволив зробити.

Ще раз наголошую, що моя позиція, як верховного головнокомандувача є незмінною. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного була, є і буде. Крапка. Ні, знак оклику! Із цим хочу привітати усіх львів’ян, усіх галичан і всю Україну. І хочу наголосити, що за Академію сухопутних військ болить серце кожного українця. І справа не лише в унікальній навчальній та матеріальній базі, бо можна все відтворити, але якщо ти не матимеш воїна-професіонала і патріота то все інше буде купою непотрібного металу. Головне – атмосфера Львова, як озон патріотизму, який є життєво-необхідним компонентом для формування справжніх захисників вітчизни. Сильних не лише тілом і вишкілом, але й українським духом.

Наголошую, наші збройні сили захищають не лише кордон України, вони захищають геополітичний вибір українського народу…», – повідомив Петро Порошенко під час сьогоднішнього візиту до Львова.