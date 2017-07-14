Начальника пожежної частини на Львівщини, якого затримали на хабарі, посадили під домашній арешт

Начальника пожежної частини на Львівщині, якого підозрюють у хабарництві, посадили під домашній арешт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зазначимо, що останній вимагав вказану суму коштів від кандидата на службу в очолюваний ним підрозділ за нестворення перешкод у його працевлаштуванні.

Наразі слідчим прокуратури області посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а Галицьким районним судом міста Львова йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.

За вчинення вказаного злочину хабарнику загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 10 липня 2017 року слідчим відділом прокуратури області спільно із співробітниками спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління Служби безпеки України у Львівській області задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США начальником однієї із державних пожежно-рятувальних частин Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Фото: прокуратура