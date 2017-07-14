НАБУ затримало керівництво Львівського бронетанкового заводу?

Сьогодні у Львові працівники національного антикорупційного бюро затримали керівництво державного підприємства «Львівського бронетанкового заводу». Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич у коментарі Львівському порталу.

«За моїми джерелами сьогодні працівники НАБУ затримали директора Львівського бронетанкового заводу, а вчора ввечері його заступника. Посадовцям інкримінують розтрата державних коштів», – повідомив Ігор Зінкевич.

Інформація перевіряється у правоохоронних органах.

Як відомо, сьогодні відбудеться робоча поїздка Президента України Петра Порошенка до Львівської області. У планах президента відвідини стратегічного державного підприємства «Львівського бронетанкового заводу».