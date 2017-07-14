ОСТАННІ НОВИНИ

НАБУ затримало керівництво Львівського бронетанкового заводу?

|

Сьогодні у Львові працівники національного антикорупційного бюро затримали керівництво  державного підприємства «Львівського бронетанкового заводу». Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич у коментарі Львівському порталу.

«За моїми джерелами сьогодні працівники НАБУ затримали директора Львівського бронетанкового заводу, а вчора ввечері його заступника. Посадовцям інкримінують розтрата державних коштів», – повідомив Ігор Зінкевич.

Інформація перевіряється у правоохоронних органах.

Як відомо, сьогодні відбудеться робоча поїздка Президента України Петра Порошенка до Львівської області. У планах президента відвідини стратегічного державного підприємства «Львівського бронетанкового заводу».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів