На Жидачівщині відновлюють русло річки

Львівське обласне управління водних ресурсів розпочало роботи із відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного режиму річки Тейсарівка та її приток. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також фахівці вживають заходи аби зменшити шкідливу дію вод на навколишнє середовище на території Вільховецької сільської ради (с. Вільхівці, с.Туради, с. Іванівці) Жидачівського району Львівської області.

Гроші на такі природоохоронні заходи виділені відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки, загальна вартість якого становить 1277,0 тис. грн.

Фото: ЛОДА