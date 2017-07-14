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На вулиці Лесі Українки висадили клени та липи

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На вулиці Лесі Українки висадили шість лип та два клени. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«В рамках проекту «Громади в дії» для озеленення вул. Лесі Українки були виготовлені та встановлені вздовж всієї вулиці дерева, а саме: 6 лип та 2 клени Фрімана, в спеціальних горщиках. Дерев’яні горщики для дерев були виготовлені в Соціальній Майстерні. До процесу дофінансування цього проекту активно долучалися представники бізнесу, які працюють на цій вулиці», – розповіли в КУ «Інститут міста».

Відкриття відбудеться 16 липня (неділя) о 20.00 год. за адресою – вул. Лесі Українки, 29.

Нагадаємо, проект «Громади в дії» здійснює КУ «Інститут міста» за фінансування Програми ЄС «Neighbourhood Civil Society Facility 2012 and Non-State Actors and Local Authorities in Development (NSA∓LA) 2012 and 2013». Проект спрямований на активізацію локальних громад міста, співпрацю з громадськими активістами, а також налагодження ефективного діалогу мешканців з місцевою владою через залучення у процес планування та прийняття рішень.

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