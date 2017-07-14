На МЦМБ триває вишкіл старшинського складу

Вже понад місяць на Яворівщині проходять польовий вишкіл близько 150 військовослужбовців, які навчаються на курсах сержантського (старшинського) складу з вищою освітою з подальшим присвоєнням їм військового звання офіцерського складу «молодший лейтенант». Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ імені Петра Сагайдачного.

За три місяці підготовки військовослужбовці опановують як загальновійськові, так і фахові дисципліни, що дозволить їм згодом впевнено керувати військовими колективами.

На танкодромі Академії сьогодні тут відбуваються практичні заняття із водіння бойових машин групою, яка готується за програмою підготовки офіцерів механізованих підрозділів.

За словами керівника заняття — старшого викладача кафедри водіння бойових машин та автомобілів підполковника Сергія Степанова, це вже дев’яте їхнє практичне заняття.

«Порівняно із першими разами вони значно підвищили свій фаховий рівень і вже впевнено долають навіть найскладніші перешкоди. Окрім цього, зважаючи на те, що невідомо, якими зразками бойових машин доведеться керувати в реальних бойових умовах, наші викладачі вчать кожного зі слухачів водити не лише базову бойову машину — БМП, але й танк, бронетранспортер та МТЛБ.», — розповідає підполковник Сергій Степанов.

На іншому кінці полігону — на навчально-тренувальному комплексі «Вербляни» — майбутні офіцери-танкісти вчаться впевнено вражати мішені. На початку вправу виконують вкладеними стволом, а згодом на слухачів чекає й випробування вже штатним пострілом.

Керівник заняття полковник запасу Олександр Дорошев говорить, що впродовж трьох місяців навчання слухачі мають виконати низку вправ, серед яких стрільба з місця по цілі, що з’являється та рухається, стрільба різними способами, стрільба з ходу, а також швидкісна стрільба. І не зважаючи на те, що сержанти та старшини, з якими доводиться проводити заняття, переважно мають або зовсім невеликий досвід роботи з танковим озброєнням, або зовсім його не мають, втім вони стараються і вже, як правило, демонструють добрі, і навіть відмінні результати.

Фото: НАСВ