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На Львівщині затримали двох зловмисників, які вимагали гроші, погрожуючи вбивством

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На Львівщині затримано жителів Закарпатської та Дніпропетровської областей за підозрою у вимаганні грошей із погрозами вбивством та знищенням майна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури працівниками Турківського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області за фактом вимагання групою осіб коштів у місцевого власника одного із кафе затримано раніше судимого мешканця Дніпропетровської області та його спільника мешканця Закарпатської області.

Нагадаємо, що на початку липня 2017 року згадані особи із використанням зброї, погрозами вбивством та підпалом приміщення, вимагали кошти у власника кафе, що в Турківському районі Львівської області.

Наразі останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання) та судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У проваджені тривають слідчі дії, спрямовані для повного, всебічного та об’єктивного дослідження усіх обставин події.

Зазначимо, що за вчинене підозрюваним загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

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