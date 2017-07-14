На Львівщині поліцейські затримали двох чоловіків, які влаштували наркопритон у гаражі

На Львівщині правоохоронці затримали групу наркоторговців, котрі організували наркопритон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, затримали групу наркоторговців, котрі організували наркопритон та збували наркозалежним «марихуану».

Як встановили правоохоронці, наркопритон зловмисники – двоє місцевих мешканців віком 34 та 23 роки, організували в орендованих гаражних приміщеннях у місті Сокаль. У цих приміщеннях наркозалежні особи могли придбати та вживати нарковмісну речовину «марихуану».

В ході проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 1,3 кілограма речовини, схожої на «марихуану», розфасовану у поліетиленові пакети, а також електронні ваги, пристрої для подрібнення та куріння наркотиків, мобільні телефони та грошові кошти, виручені від продажу «марихуани». Вартість вилученої наркотичної речовини за цінами «чорного» ринку складає понад двісті тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, суд вже обрав для них міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Окрім того, їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція