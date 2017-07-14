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Керівника державного гірничо-хімічного підприємства на Львівщині судитимуть за розкрадання майна

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На Львівщині судитимуть керівника державного підприємства за розкрадання майна на понад 1,2 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва прокуратури області, викрили керівника державного гірничо–хімічного підприємства, який організував схему розкрадання майна на понад 1,2 мільйона гривень.

Як встановили правоохоронці, керівник держпідприємства у 2013 році створив комісію для встановлення майнового стану підприємства, зокрема й придатності силового трансформатора, який використовувався для забезпечення електроенергією виробничого циклу і без якого робота обладнання підприємства була неможливою.

Актом комісії, враховуючи виявлені дефекти корпуса трансформатора, наявність у маслі вологи, окислення контактів та інші умови, було визнано недоцільність подальшого його використання. Проте, члени зазначеної комісії не були компетентними щодо надання висновків про придатність електрообладнання.

У подальшому зазначений трансформатор було списано та реалізовано комерційній структурі за 320 тисяч гривень, хоча на той час на усе майно держпідприємства виконавчою службою Головного управління юстиції у Львівській області було накладено арешт.

Проведеною незалежною експертизою встановлено, що фактична ринкова вартість такого трансформатора на момент його реалізації складала більш як півтора мільйона гривень.

Таким чином, посадовець незаконно відчужив державне майно, при цьому значно занизивши його вартість, а також вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, чим завдав державі збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

Враховуючи те, що зловмисник ухилявся від співпраці з органами досудового розслідування та був оголошений у розшук, слідчим управлінням поліції Львівщини було застосовано норми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Обвинувальний акт за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України відносно посадовця скеровано на розгляду суду.

За вчинене директору загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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