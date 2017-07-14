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Кабмін виділив додатково 300 млн грн на Програму «теплі кредити»

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Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Програми «теплих кредитів», якими передбачено додаткове надання 300 млн грн на проведення заходів з енергоефективності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА.

Як відомо, у 2017 році на Фонд енергоефективності було виділено 800 млн грн. Закон «Про Фонд енергоефективності» прийнято лише у червні цього року і фінансування його діяльності не є наразі вкрай необхідним через відсутність підзаконних актів. Саме з цієї причини було прийнято рішення щодо необхідності продовження фінансування Програми «теплі кредити».

На початку 2017 року на Програму було перерозподілено 400 млн грн із запланованих коштів на Фонд енергоефективності. Однак попит на єдину державну програму підтримки населення настільки високий, що цих коштів вистачило лише на 1 квартал.

Очевидним було прийняття рішення Уряду щодо виділення додаткових коштів на фінансування Програми саме з Фонду енергоефективності.

Раніше Львівський портал повідомляв про «нову енергоощадну афера на Львівщині: як не потрапити на гачок шахраїв».

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