Дорожню станцію переливання крові реорганізують

Львівська обласна рада підтримала рішення про реорганізацію державного закладу «Дорожня станція переливання крові ДТГО «Львівська залізниця» шляхом перетворення в комунальний заклад облради «Дорожня станція переливання крові». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

«Управління майном спільної власності Львівської обласної ради спільно з департаментом охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації має забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, пов’язаних із перетворенням державного закладу «Дорожня станція переливання крові ДТГО «Львівська залізниця» та виключенням цього закладу із Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», – йдеться у рішенні.

Також визначено строк заявлення кредиторами своїх вимог до згаданого закладу – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо перетворення закладу.