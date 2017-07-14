Безвізом скористалося уже понад 100 тисяч Українців

Вже понад 100 тисяч українців перетнули кордон з країнами ЄС, маючи лише біометричний паспорт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Варто зазначити, що 36,6 тисяч громадян України для своїх подорожей у країни ЄС обрали пункти пропуску авіаційного сполучення.

Найбільше наших співвітчизників прямували через пункти пропуску на кордоні з Польщею (33,6 тисяч осіб), з Угорщиною (14,2 тисяч осіб), Румунією (10,5 тисяч осіб) та Словаччиною (5,8 тисяч осіб).

Також варто зауважити, що подорож для 50 громадян України закінчилася відмовою, так як більшість із них не змогли вказати мети своєї поїздки до суміжних країн та не мали для цього достатньої кількості коштів.