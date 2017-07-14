Академія сухопутних військ у Львові була, є і буде, – Порошенко

Президент України під час перебування на ДП «Львівському бронетанковому заводі» пообіцяв, що Національна академія сухопутних військ у Львові залишається, зазначивши, «що ніхто не збирається знищувати військовий виш», передає кореспондент Львівського порталу.

«Жодного курсанта, викладача, військового, ніхто не забере із Академії сухопутних військ у Львові. Я не дозволю цього зробити», – пообіцяв президент.

«Націона АСВ імені Петра Сагайд. Вона була, є і буде. І крапка. Ні. Знак оклику!», – наголосив Петро Порошенко.

Як він зауважив, справа не лише в унікальності цього військового вишу. «Головне – атмосфера, озон патріотизму», – підкреслив він.

Нагадаємо, що сьогодні на Львівському бронетанковому заводі, детективи НАБУ затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні розтрати майже 30 мільйонів гривень, або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

Як відомо, нардеп Ігор Васюник закликав Петра Порошенка висловити свою позицію, щодо долі НАСВ імені Сагайдачного у Львові. Він також став автором петиції на захист академії, підписи під якою поставило вже понад 2000 небайдужих.