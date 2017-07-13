Як вберегти свій велосипед від крадіжки?

Поліцейські закликають мешканців Львівщини подбати про безпеку своїх велосипедів. Адже сьогодні велосипеди хоч і користуються у злодіїв меншою популярністю, ніж гаманці і мобільні телефони, та все ж входять до ТОП-5 кримінальних «уподобань». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Однією з причин, яка сприяє незаконним заволодінням двоколісними транспортними засобами, є безпечність їх власників. Вони залишають свої велосипеди без нагляду і будь-яких засобів, що утруднюють крадіжку, під крамницями, навчальними закладами та різними установами, у під’їздах, між сходовими клітками тощо.

Так, в Пустомитівське відділення поліції звернулася 21-річна мешканка райцентру. Дівчина повідомила, що невідома особа викрала її велосипед, який знаходився біля будинку. Сума заподіяних збитків становить близько 4 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 23-річний житель міста Пустомити.

Ще одна крадіжка велосипеду була скоєна на Жовківщині. Власник залишив його у під’їзді багатоквартирного будинку, чим і скористався зловмисник. Як з’ясували працівники поліції, ним виявився 44-річний житель району. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Мало не кожного дня на території Львівщини про крадіжки велосипедів повідомляють потерпілі. Правоохоронці докладають максимум зусиль, аби встановити особи зловмисників і повернути транспортні засоби власникам.

Однак, аби уникнути таких крадіжок, громадянам слід подбати про захист своїх велосипедів. Їх бажано залишати у місцях, які знаходяться під охороною, або у приміщеннях, котрі замикаються.

У пригоді також стануть різні ланцюги, якими можна прив’язати велосипед до стовпа чи дерева, спеціальні замки та інші протиугінні пристрої.

Фото: avk.org.ua