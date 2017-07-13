ОСТАННІ НОВИНИ

Вітер повалив у Львові чотири дерева

|

Через сильні пориви вітру сьогодні, 13 липня, впало 4 дерева, одне з яких пошкодило машину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«У Залізничному районі одне дерево впало на машину на вулиці Петлюри, 2. Ще одне дерево впало на газон, але нічого не пошкоджено. Маємо багато скарг на пошкодження ліній електропередач», – розповіла, голова Залізничної РА Галина Гладяк.

«У Личаківському районі негода повалила одне дерево на вулиці Личаківській, 183», – повідомили у районній адміністрації.

У Галицькому районі на вулиці Мушака, 48 через негоду впало ще одне дерево. Постраждалих немає.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів