Вітер повалив у Львові чотири дерева

Через сильні пориви вітру сьогодні, 13 липня, впало 4 дерева, одне з яких пошкодило машину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«У Залізничному районі одне дерево впало на машину на вулиці Петлюри, 2. Ще одне дерево впало на газон, але нічого не пошкоджено. Маємо багато скарг на пошкодження ліній електропередач», – розповіла, голова Залізничної РА Галина Гладяк.

«У Личаківському районі негода повалила одне дерево на вулиці Личаківській, 183», – повідомили у районній адміністрації.

У Галицькому районі на вулиці Мушака, 48 через негоду впало ще одне дерево. Постраждалих немає.