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Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету

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Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік». За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Проект закону №6600 було підготовлено з метою спрямування перевиконання дохідної частини державного бюджету для збільшення видатків на вирішення проблемних питань оборони, громадського порядку і безпеки держави, соціально-економічних питань.

Згідно із законопроектом, доходи держбюджету планується збільшити з 731,031 млрд гривень до 770,967 млрд гривень.

При цьому доходи загального фонду держбюджету – з 673,7 млрд гривень до 701,7 млрд гривень, а спецфонду – з 57,3 млрд до 69,2 млрд гривень.

Витрати держбюджету пропонується збільшити з 800,126 млрд гривень до 841,102 млрд гривень.

Видатки загального фонду – з 739,7 млрд до 767,7 млрд гривень, спецфонду з 60,4 млрд гривень до 73,4 млрд

Граничний розмір дефіциту держбюджету зберігається на рівні 77,647 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу буде збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв’язку з докапіталізацію Приватбанку.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, спецфонд переважно буде наповнений за рахунок зарахування 10,98 млрд грн від спецконфіскаціі. Зазначені кошти, в тому числі, будуть спрямовані: понад 4 млрд грн – на підвищення обороноздатності та державної безпеки, 4 млрд грн – на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості, 1 млрд грн – на розвиток і підтримку мережі автодоріг загального користування.

Також передбачена субвенція місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток в сумі 1 млрд грн, яка буде розподілятися Мінфіном за погодженням з бюджетним комітетом парламенту.

Крім того, сума в 14,1 млрд грн, запропонована раніше урядом в якості додаткового фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, залишилася в проекті до другого читання незмінною.

Згідно із запропонованою комітетом редакцією, витрати на забезпечення роботи Генпрокуратури збільшено на 550 млн грн, Держприкордонслужби – 400 млн грн, Нацгвардії – 430 млн грн, Держспецзв’язку – 136 млн грн.

Економічна правда

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