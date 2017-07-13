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У «Сколівських Бескидах» народилося п’ятеро зубренят

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У Національному природному парку «Сколівські Бескиди» на Львівщині народилося п’ять зубренят. Зубренята вже зіп’ялися на ноги, проте від матерів не відходять ні на крок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як розповідають у департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА, в теплу пору року зубри харчуються травою і гіллячковим кормом, а взимку проводиться підгодівля такими кормами як сіно, солома, кормові буряки, капуста, концентровані корми.

Зазначимо, що в «Сколівських Бескидах» на Львівщині діє програма підтримки майданської субпопупяції бізона європейського (Bison bonasus L.) на період 2017-2026 років, завдяки якій успішно збільшується популяція тварин, занесених до Червоної книги України.

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