У Синютки пообіцяли найближчим часом назвати громади Львівщини, які погодилися на будівництво сміттєвого заводу

У Львівській області завершуються громадські обговорення з приводу розміщення сміттєпереробних заводів. Після цього оголосять, де все-таки зводитимуть ці комплекси. Про це повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук під час позачергового сесійного засідання Львівської облради, передає Львівський портал.

«Як ви знаєте, ми провели конкурс з визначення інвесторів на будівництво комплексу з утилізації ТПВ. На сьогодні маємо трьох інвесторів, які за власні кошти готові будувати їх. Зараз вже завершуються громадські слухання на ділянках, які придатні для будівництва такого заводу», – сказав Назарій Романчук.

За його словами, у ЛОДА є попереднє бачення, де ці три заводи можуть розміщуватися, більше того, громади дали на це свою згоду.

Утім він відмовився назвати у яких районах громади погодилися на зведення сміттєпереробних комплексів:

«За підсумками тих слухань, де ми їздили, вже є громади, які готові розміщувати в себе такі комплекси. Після проведення усіх слухань ми їх назвемо».