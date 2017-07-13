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У «Шегинях» прикордонники затримали індійця, який вирішив шукати кращої долі в Європі

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Впродовж доби прикордонники Мостиського загону попередили незаконний перетин кордону громадянином Індії та ввезення в Україну психотропних таблеток. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, прикордонникам відділу «Шегині» зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що бачив на околиці села чоловіка, азіатської зовнішності. До вказаного місця негайно вибула група реагування та розпочала пошук невідомого. Розшукуваного було знайдено за 200 метрів від державного кордону, власне зупинено на півдорозі до Польщі.

Ним виявився 26-річного громадянина Індії, студент одного із український вишів, який з 2016 року легально перебував на території України. Вступивши взимку до навчального закладу, індієць вирішив шукати кращої долі в Європі, тому пішки, в обхід пункту пропуску, пробирався до Польщі. Рішення по справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

У сусідньому пункті пропуску «Краковець» прикордонники попередили ввезення в Україну в обхід діючого законодавства 135 таблеток «Lorazepam», що класифікуються як психотропні. Таблетки виявив прикордонний спеціальний собака «Банга», за допомогою якого оглядався рейсовий автобус «Кельн-Херсон». Препарати собака знайшов у пакеті з-поміж інших речей у багажному відсіку автобуса. По даному випадку прикордонники проінформували працівників Нацполіції України, які і вилучили обмежені до вільного переміщення через кордон лікарські засоби.

Фото: ДПСУ

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