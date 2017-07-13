У області триває військово-патріотичний вишкіл «Ігри Нескорених»

У селі Сприня Самбірського району, на базі спортивно-туристичного оздоровчого табору «Прикарпаття» імені Кирила Осьмака, 11 липня стартував IV військово-патріотичний вишкіл «Ігри Нескорених». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цьогоріч він отримав статус Всеукраїнських змагань, участь у яких беруть майже 200 юнаків та дівчат з багатьох куточків нашої держави. Окрім команд з Львівщини в патріотичних змаганнях беруть участь мандрівники 8-го потягу єдності «Труханівська січ». Присвячені “Ігри Нескорених” 73-й річниці створення Української Головної Визвольної Ради.

Протягом тижня команди змагатимуться у стройовій підготовці, стрільбі, повстанському біатлоні, перетягуванні линви, розпалюванні багать, перегонах, гирьовому спорті, відуні, виконанні повстанської пісні. Один день змагань буде присвячений сходженню на гору Діл – повстанським історичним маршрутом, де у 1944 році діяла підстаршинська школа УПА.

Самі учасники змагань розповідають, що ретельно готувались до їх проведення, оскільки цей військово-патротичний вишкіл є популярним серед української молоді і здобути тут перемогу – хоч і важко, але почесно.

“Минулого та позаминулого року, – розповідає учасниця “Ігор Несорених” Тетяна Паращук, – ми займали другі місця. Але цьогоріч плануємо здобути перемогу, адже протягом року посилено тренувались і нині наша команда – як одна сім`я”.

Першість планує вибороти і команда “Нескорені” з Самбірщини. “Ми практично щотижня відпрацьовували усі випробування, котрі на нас чекають упродовж змагань. Тож до фінальної стадії підійшли у хорошій фізичній формі”, – каже її ройовий Віталій Гемкало.

Та на нинішніх “Іграх Нескорених” достойну конкуренцію складуть і команди зі східних, центральних та південних областей України, які прибули потягом єднання “Труханівська Січ”.

У важливості проведення “Ігор Нескорених” саме у Сприні переконана і один з організаторів потяга “Труханівська Січ” Олена Іванова. “Це знакове місце. Адже саме тут 73 роки тому відбулось справжнє об`єднання патріотичних сил усієї України. Це саме те, чого зараз не вистачає нашій країні. І якщо дорослі політики не можуть між собою домовитись, то молодим легше знайти порозуміння,” – наголосила Олена Іванова.

Організатори військово-патріотичної гри підготували для учасників велику військово-ознайомчу та культурно-історичну програму. Для них свою майстерність демонструватимуть десантники, кінологи, сапери, військові інженери та хіміки. Спеціалісти навчатимуть молодь азам виживання в екстремальних ситуаціях.

“Ми прагнемо, аби діти не лише проявили свої можливості та вміння під час військового вишколу, але й вивчили історію визвольних рухів в Україні упродовж століть. Усвідомили і зрозуміли, що вони одна нація і національні цінності та ідеї – спільні для кожного українця. Незважаючи де він живе, в якому регіоні держави, чи поза її межами”, – зазначив організатор змагань, голова Самбірської районної ради Віталій Кімак.

Лише за три роки “Ігри нескорених” не лише довели своє право на існування, а й стали невід`ємною частиною національно-патріотичного виховання української молоді.

Завершаться “Ігри нескорених” у неділю 16 липня. О 13 годині в селі Сприня розпочнуться урочистості з нагоди 73 річниці створення УГВР, під час яких відбудеться нагородження учасників та кращих команд військово-патріотичної гри. Організатори запрошують долучитись до заходу усіх охочих.

Фото: організатори