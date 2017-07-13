У мерії прозвітували, які ремонтні роботи проводять у кожному з районів Львова

Ремонтна кампанія з капітальної реконструкції доріг, тротуарів, внутрішніх двориків, облаштування громадських просторів триває у кожному районі міста. Наймасштабніші роботи відбуваються на вул. Личаківській і вул. Чернівецькій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У Франківському районі вже виконано роботи на близько 30-ти об’єктах. Найбільші з них – це ремонт дворів на вул. Пулюя 9, 11, 13, 17, 19 ; вул. Наукова 11, 13, 15, 19, 21, 23. Найближчим часом плануються ремонтні роботи на вул. Горбачевського, 15, вул. Наукова, 53, вул. Квітнева, 5, вул. Чупринки, 84.

У Залізничному районі зараз облаштовують сквер на вул. І. Сірка. Тут вже завершили ремонт дороги та тротуару (від вул. Суботівської до вул. Підлісної). Також виконали ремонтні роботи на вул. І.Виговського, 31,33; вул. Широка, 88, 100; вул. Городоцька (від вул. Виговського до вул. Ряшівської).

Планується ремонт вул. Виговського, 1, 3, 5, 7, 72; вул. Люблінська, 15, 79В; вул. Патона, 2, 4;вул. Кульчицької, 1; вул. Садова, 25, 27А; вул. Комарова, 20, 22А; вул. Повітряна, 92, 94 та ремонт на вул. Марка Вовчка (від. вул. Городоцької до вул. Голубовича).

У Личаківському районі планують ремонтні роботи у трьох двориках на вул. Шафарика 4, 6, 8а. Будуть проведені ремонтні роботи по облаштуванню пішохідних тротуарів, стоянки для автомобілів та облагородження дитячого та спортивного майданчика. На ремонти двориків із міського бюджету виділено 1,5 млн. грн.

Також у районі відремонтувати 26 вулиць. Повністю завершено такі об’єкти: вул. Тершаківців, вул. Миргородська та пл. Митна. На завершенні ремонтних робіт на вулицях Бахматюка, Шафарика, Лисинецькій, Грицая, родини Крушельницьких, Петра Могили.

У Галицькому районі цього року завершили великий проект щодо облаштування громадського простору та парковки біля Львівського цирку з ремонтом вул. Замкненої. Капітально відремонтували одну із центральних вулиць міста – вул. Митрополита Андрея. Вартість робіт 3,9 млн. грн.

Зараз тривають роботи з облаштування громадських просторів на площі Є.Маланюка, площі біля пам’ятника С.Бандері та на вул. І.Свенціцького.

У Шевченківському районі завершили ремонт дорожнього покриття вул. Погідної; тротуару на вул. Окуневського, вул. Ковалевської та вул. Величковського, 10.

Завершують облаштовувати громадський простір на вул. Б.Хмельницького (від вул. Грінченка до вул. Мідної) та капітальний ремонт на вул. Шевченка, 340.

Розпочали роботи на вул. Шевченка, 374 та на вул. Вербовій. Найближчим часом планують розпочати ремонті роботи на вул. Вербовій, 20 – вул. Липинського. Зараз тривають процеси закупівлі матеріалів для капітального ремонту вул. Лучкая, вул. Світлої, вул. Мельника, вул. Розлогої, вул. Творчої.

У Сихівському районі вже зробили 15 хідників. Зокрема, на вул. Скрипника, вул. Хоткевича, вул. Чукаріна, вул. Трильовського. Зараз триває поточний ремонт вул. Максимовича, вул. Драгана, вул. Кавалерідзе. Також тривають капітальні ремонти тротуарів на просп. Червоної Калини, 65-67, вул. Сихівській, вул. Кос-Анатольського, 14, вул. Морозній, 27, вул. Коломийській, 16а та на вул. Угорській. Найближчим часом плануємо розпочати ремонт тротуарів на вул. Зубрівській, 36, вул. Чукаріна, 7, вул. Коломийській, 16. Зараз готуємо проектно-кошторисну документацію для робіт на бульварі вул. Морозної – вул. Зубрівської.

Цього року планується виконати роботи з облаштування громадського простору на бульварі вул. Морозна – вул. Зубрівська.