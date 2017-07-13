У Львові велетенським «написом» закликали зберегти Ryanair

Сьогодні, 13 липня, на території паркінгу біля «Арени Львів» провели акцію «Зберегти Ryanair». Закликати ірланський лоукост повернутися до Львова не завадила навіть негода та нелітній холод, передає кореспондент Львівського порталу.

Для того щоб на парковці «Арени Львів» сформувати назву авіакомпанії Ryanair, яка мала виднітися із повітря, треба було зібрати 500 автомобілів… Нажаль організаторам вистарчило авто лише на напис RYAN та кількість охочих була така велика, що вони виклали напис AIR фактично власними тілами.

«Своєю акцією ми хочемо донести центральній владі нашу позицію та змусити її знайти способи залишити Ryanair в Україні… Ryanair та інші лоукости стали символом права людини на доступну мандрівку. Українці змушені літати цими ж лоукостами, але з інших країн. Сьогодні час це змінити.Прем’єру та Президенту треба зробити особистий вибір: ви на стороні олігархату чи своїх громадян…», – зазначили організатори акції.

Організатори вдячні усім небайдужим, хто долучився до акції.

«Дякую всім! Всім хто помагав порадами і підказками, всім хто різав папір, всім хто помагав розставляти машини, хто малював схеми і мастив голову, як то вмістити, всім, хто помагав малювати розмітку, хто маячив журналістам, хто приволік фуру з музикою, і тим всім, хто приїхав і підтримав (і тим хто не встиг, але підтримував!). Хай говорять далі про політику і заказухи в фб, сидячи на диванах. А ми в той час демонструємо, шо тут люди можуть гуртуватись, і можуть стояти за свої права! Всіх був радий бачити! Кльово було! З такою «бандою» можемо заводити до Львова і H&M, Ikea, і Ryanair ;)», – повідомив один із організаторів акції Тарас Маселко.

«Ви нереально круті! І в нас найкраще місто в світі, з найкращими людьми! І ми заслуговуємо на те, щоб нас чули і поважали ! І пам’ятаймо – що літають ті, що мають крила за плечима 🙂 навіть на Ryanair», – додав ще один учасник сьогоднішнього заходу Юрій Назарук.

Фото: Юрія Назарука

Відео: ЛМР