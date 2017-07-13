ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові велетенським «написом» закликали зберегти Ryanair

|

Сьогодні, 13 липня, на території паркінгу біля «Арени Львів» провели акцію «Зберегти Ryanair». Закликати ірланський лоукост повернутися до Львова не завадила навіть негода та нелітній холод, передає кореспондент Львівського порталу.

Для того щоб на парковці «Арени Львів» сформувати назву авіакомпанії Ryanair, яка мала виднітися із повітря, треба було зібрати 500 автомобілів… Нажаль організаторам вистарчило авто лише на напис RYAN та кількість охочих була така велика, що вони виклали напис AIR фактично власними тілами.

«Своєю акцією ми хочемо донести центральній владі нашу позицію та змусити її знайти способи залишити Ryanair в Україні… Ryanair та інші лоукости стали символом права людини на доступну мандрівку. Українці змушені літати цими ж лоукостами, але з інших країн. Сьогодні час це змінити.Прем’єру та Президенту треба зробити особистий вибір: ви на стороні олігархату чи своїх громадян…», – зазначили організатори акції.

Організатори вдячні усім небайдужим, хто долучився до акції.

«Дякую всім! Всім хто помагав порадами і підказками, всім хто різав папір, всім хто помагав розставляти машини, хто малював схеми і мастив голову, як то вмістити, всім, хто помагав малювати розмітку, хто маячив журналістам, хто приволік фуру з музикою, і тим всім, хто приїхав і підтримав (і тим хто не встиг, але підтримував!). Хай говорять далі про політику і заказухи в фб, сидячи на диванах. А ми в той час демонструємо, шо тут люди можуть гуртуватись, і можуть стояти за свої права! Всіх був радий бачити! Кльово було! З такою «бандою» можемо заводити до Львова і H&M, Ikea, і Ryanair ;)», – повідомив один із організаторів акції Тарас Маселко.

«Ви нереально круті! І в нас найкраще місто в світі, з найкращими людьми! І ми заслуговуємо на те, щоб нас чули і поважали ! І пам’ятаймо – що літають ті, що мають крила за плечима 🙂 навіть на Ryanair», – додав ще один учасник сьогоднішнього заходу Юрій Назарук.

Фото: Юрія Назарука

Відео: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів