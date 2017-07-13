У Львові на кінець дня переповненими залишилося всього 32 майданчики для сміття

Станом на кінець дня у місті є переповненими 32 майданчики, з них: у Франківському районі – 2, у Сихівському – 21, у Залізничному – 1, у Шевченківському – 8. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомив в.о. голови Франківської РА Орест Тимчишин, зараз у районі не вивезено сміття з 2 контейнерних майданчиків – на вул. Антоновича, 115а, вул. Коновальця, 85в. Але перевізник обіцяє, що вночі ці майданчики приберуть і все сміття вивезуть.

У Сихівському районі від сміття не очищено 21 контейнерний майданчик.

«Критична ситуація на усіх майданчиках. З них не вивозять сміття вже близько місця. Станом на сьогодні із 324 майданчиків неочищеними залишаються 21. Це 6,4% від загальної кількості. Зі 21 неочищеного майданчика 20 на обслуговуванні компанії «AVE-Львів», 1 – ТзОВ «ДВ Еко-світ», – повідомили у Сихівській РА.

У Залізничному районі станом на вечір 13 липня перенакопиченим є 1 сміттєвий майданчик – на вул. Олени Степанівни, 21. Його обслуговує підприємство «AVE-Львів».

У Шевченківському районі переповнені 8 сміттєвих майданчиків, які належать компанії «AVE-Львів».

У Личаківському та Галицькому районах очищені всі контейнерні майданчики.