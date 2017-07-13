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У Львові касирку звинуватили у крадіжці з магазину, в якому вона працює

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У Львові працівник торгового закладу звинуватив касирку у крадіжці. Заявник повідомив, що жінка, маючи вільний доступ до грошей, викрала з каси майже 8 800 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Франківський відділ поліції 12 липня звернувся 30-річний житель Івано-Франківської області, працівник приватного підприємства. За словами чоловіка, 22-річна місцева мешканка, касир їх магазину, розташованого в одному із львівських торгових центрів, викрала з каси 8 760 гривень.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Главком

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