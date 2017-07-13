У ЛОДА кажуть, що за ніч у Львові прибрали сміття на 77 майданчиках

За ніч у Львові очистили 77 сміттєвих майданчиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства у ніч з 12.07 на 13.07 у місті Львові прибрали 77 перенакопичених сміттєвих майданчиків.

Зазначимо, що з 3 липня запровадили зважування всіх спецавтомобілів з ТПВ для ведення чітких розрахунків щодо кількості відходів, що утворюються у м. Львові, та які захороняють на полігонах.

Зважування проводиться трьома ваговими комплексами.

Фото: ЛОДА