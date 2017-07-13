ТОП-5 подій першого дня фестивалю «Ніч у Львові»

Вже завтра стартує 13-й фестиваль «Ніч у Львові». Якщо ще хтось не вирішив куди піти, тоді пропонуємо топ-5 подій, які варто відвідати завтра, 14 липня.

Тільки у п’ятницю, з 18.00 до опівночі відвідувачі фестивалю зможуть піднятись на вежу храму Свв. Ольги та Єлизавети, що на пл. Кропивницького, 1. До речі, храм є найвищою спорудою міста та сягає 88 метрів у висоту, а з вежі храму для відвідувачів відкриється вид на увесь Львів. Вартість всього 15 грн. Вперше до програми фестивалю долучається Львівський національний університет ім. Івана Франка, вул. Університетська, 1. О 20.00 год. відбудеться театралізована екскурсія університетом. Екскурсія передбачає відвідування Дзеркальної та Актової зал і Музею історії університету. Під час відвідин університету всі охочі матимуть нагоду поринути в історію будівлі колишнього Галицького крайового сейму та Львівського університету, крізь призму епох і поколінь поглянути на традиції академічного середовища й наочно простежити часові зміни у Львові останнього понад століття. Саме в цю «ніч» гості дізнаються про геніальні ідеї та винаходи львівських вчених, а також зможуть уявити себе давніми студентами чи професорами. Не забувайте про реєстрацію за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfON1LyauVvdmxXVIGrM95-jYDS_ePcGh99x1UxT3yoKUWuzQ/viewform. Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. запрошує відвідати Нічну феєричну театралізовану екскурсію «Обрядові забави на Петра», яка відбудеться о 20.30, 21.15, 22.00. Усі бажаючі зможуть потрапити у чарівність звичаїв та обрядів, які були поширені під час святкування Петра. Музей пропонує багато цікавинок. У дні екскурсій всі власники квитків зможуть дістатися до Музею безкоштовним автобусом, який курсуватиме від Порохової вежі о 20.00, 20.45 та 21.30. Безкоштовний трансфер діятиме і у зворотному напрямку після кожної з екскурсій (тривалість кожної з них 2 години): о 22.30, 23.15 та 00.00. Віртуозна ніч о 21.30 год. Усі охочі зможуть послухати класичну музику від квартету «Віртуози Львова» у найзатишнішому дворику старого Львова – в Італійському Дворику. Вхід до дворика — це вхід до історичного музею, тому, при бажанні, можна також оглянути експозицію перед виступом. Вхід в музей 5 грн. Завершенням першого дня стане театралізоване дійство на канаті від театру «Воскресіння», яке відбудеться о 23.00 год. на пл. Ринок.