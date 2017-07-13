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Суд знову візьметься за інженера лісгоспу, через якого було вирубано дерев на 3,5 мільйона

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За касаційною скаргою прокуратури Львівської області призначено новий розгляд у справі стосовно інженера лісгоспу, через недбалість якого незаконно вирубано деревини на суму більше 3,5 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

На постійному контролі прокуратури Львівської області перебуває стан досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень за фактами незаконних рубок лісу.

Нагадаємо, що у лютому 2016 року Старосамбірським районним судом Львівської області інженера охорони і захисту лісу одного з лісгоспів Старосамбірського району визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості, внаслідок чого лісовому господарству спричинено шкоду на загальну суму більше 3,5 млн грн.

В подальшому, за результатами розгляду апеляційної скарги захисника останнього, апеляційним судом Львівської області прийнято рішення про закриття кримінального провадження відносно інженера у зв’язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Однак, не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, прокурором у кримінальному провадженні оскаржено останнє в касаційному порядку.

Зазначимо, що колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ доводи прокурора, викладені у касаційній скарзі, визнано обґрунтованими, таку повністю задоволено, а ухвалу апеляційного суду Львівської області скасовано.

Наразі у провадженні призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

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