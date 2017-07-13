Сотні абітурієнтів хочуть вступити до Академії сухопутних військ у Львові

Кількість охочих, які виявили бажання цього року вступити на навчання до видового військового вишу, вже обраховується сотнями. Саме стільки комплектів документів було подано перед початком заключного етапу вступної кампанії. Однак стати курсантами Національній академії сухопутних військ зможуть лише кращі з них, передає Львівський портал.

Серед тих, хто хоче здобути освіту у Академії імені Петра Сагайдачного, є не лише юнаки, але й дівчата. Окрім того, серед цьогорічних абітурієнтів — чимало військовослужбовців, близько сотні з яких вже має бойовий досвід, отриманий під час участі в антитерористичній операції на сході України.

Під час проходження вступних випробувань абітурієнти проходять медичний огляд, психологічний відбір та складають іспит з фізичної підготовки. За результатами випробувань, а також середнього балу шкільного атестату та результатів зовнішнього незалежного оцінювання, буде ухвалене рішення щодо зарахування кандидатів на навчання у Національній академії сухопутних військ. Безперечно, існує система пільг для учасників бойових дій, сиріт та ще низки категорій. А ті, хто вступає з військ і не проходив ЗНО, складають іспити з профілюючих дисциплін безпосередньо в Академії.

За словами заступника голови приймальної комісії полковника Олексія Красюка, незважаючи на складну воєнно-політичну ситуацію в Україні, кількість охочих отримати військову освіту та офіцерське звання саме в стінах Національної академії сухопутних військ з кожним роком стрімко зростає.

«За результатами надходження особових справ можна сказати, що кількість охочих стати курсантом не просто не зменшилася, а навпаки збільшилася: у порівнянні із минулим роком їх чисельність зросла на 13 відсотків. І це не може не тішити нас, адже це дозволяє відібрати кращих із кращих. У той же час це свідчить про високий рівень патріотизму нашої молоді, яка, не зважаючи на те, що понад три роки триває війна, виявляє велике бажання захищати свою Батьківщину», — говорить полковник Олексій Красюк.

Які і в попередні роки, набір здійснюють за практично всіма військово-обліковими спеціальностями для Сухопутних військ ЗС України. Зокрема, в Академії готують майбутніх командирів механізованих й танкових підрозділів, офіцерів-артилеристів, військових інженерів, фахівців морально-психологічного забезпечення тощо. Також за близько десятьма спеціалізаціями здійснюється підготовка у Військовому коледжі сержантського складу, що функціонує при військовому виші.

Вже днями, після складання всіх вступних іспитів, найкращі вступники розпочнуть навчання в Академії. Спершу вони прийдуть курс первинної військово-професійної підготовки на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки вишу. А з першого вересня опановуватимуть військовий фах у пункті постійної дислокації та закріплюватимуть теорію практикою на полігоні.