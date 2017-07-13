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Результати додаткової сесії ЗНО повідомлять раніше, - УЦОЯО

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Результати додаткової сесії ЗНО з 8 предметів будуть оголошені раніше визначеного терміну, щоб абітурієнти встигли отримати документи про освіту та подати заяви на вступ до вишів. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Львівський портал.

14 липня оголосять результати додаткової сесії з української мови і літератури, англійської, німецької, іспанської, французької та російської мов, а також математики та історії України. Результати з решти предметів з’являться на інформаційних сторінках учасників 17 липня.

«Додаткова сесія ЗНО закінчилася 12 липня тестуванням з хімії. Загалом у ній взяли участь близько 3 тисяч осіб. Найбільше учасників було з української мови – майже 2,5тис осіб», – розказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Він також додав, що станом на 7 липня Центром завершено розгляд більшості апеляційних заяв щодо результатів ЗНО – близько 4 тисяч. Наразі ж в УЦОЯО залишається лише кілька десятків заяв, які розглянуть найближчими днями.

«Інформація про зміни результатів за наслідками розгляду апеляційних заяв доведена до учасників та 10 липня передана до ЄДЕБО. Окрім цього, у разі зміни оцінки державної підсумкової атестації, що проходила у формі ЗНО, в електронних кабінетах керівників навчальних закладів розміщено оновлені відомості з результатами ДПА», – зазначив В. Карандій.

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