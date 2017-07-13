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На Україну суне похолодання

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Сьогодні практично на всій території України очікуються дощі з грозами, які призведуть до зниження температури. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Вона пояснила, що в країну прийшов черговий атмосферний фронт, який почне свою подорож із західних областей. Зокрема, зараз вже починає гриміти на Волині, хмарно стає на північному сході.

«Фронт протягом дня рухатиметься на схід і подаватиме руку східному. Тож сьогодні локальні грозові дощі ймовірні скрізь. Окрім Запоріжжя, Донеччини, Луганщини та Криму. У Києві більша ймовірність у другій половині дня», – наголосила Діденко.

За її словами, такі погодні умови призведуть до зниження температури повітря на території України, окрім південних регіонів. А вже 14 липня в усій країні відчутно похолодає.

Відповідно до прогнозів українського Гідрометцентру, сьогодні у західних областях температура сягатиме +20 +24°C. У східному та південному регіонах повітря прогріється до +30°C. В центральних областях очікується температура від +24 до +26°C. Схожою буде погода на півночі та в столиці – від +24 до +27°C.

Фото: Еспресо.TV

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