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На Львівщині внаслідок пожежі у житловому будинку постраждав чоловік

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У Сокальському районі внаслідок пожежі чоловік отримав опіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

13 липня о 03:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підвалі двоповерхового житлового будинку в с. Боб’ятин Сокальського району. На місце події оперативно виїхали рятувальники ДПРЧ-22 м. Сокаль.

Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати житловий будинок від повного знищення вогнем. Пожежу локалізовано о 04:33 та повністю ліквідовано о 05:04.

Внаслідок пожежі отримав опіки обох рук, обличчя і шиї власник будинку, який перебуває на амбулаторному лікуванні. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.
Причина виникнення займання встановлюється.

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