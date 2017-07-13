На Львівщині внаслідок пожежі у житловому будинку постраждав чоловік

У Сокальському районі внаслідок пожежі чоловік отримав опіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

13 липня о 03:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підвалі двоповерхового житлового будинку в с. Боб’ятин Сокальського району. На місце події оперативно виїхали рятувальники ДПРЧ-22 м. Сокаль.

Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати житловий будинок від повного знищення вогнем. Пожежу локалізовано о 04:33 та повністю ліквідовано о 05:04.

Внаслідок пожежі отримав опіки обох рук, обличчя і шиї власник будинку, який перебуває на амбулаторному лікуванні. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

Причина виникнення займання встановлюється.