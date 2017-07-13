ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканці Шевченківсього району нині будуть без води

|

Сьогодні, 13 липня, буде припинено подачу води у Шевченківський район Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переврізками новозбудованого водопроводу діаметром 300 мм на вул. Окуневського, сьогодні, 13 липня, з 09.00 год. і  до 24.00 год. буде припинено подачу води в Шевченківський район, обмежений вулицями: вул. Хвильового – вул. Інструментальна – вул. Замарстинівська – вул. Шполянська – вул. Хмільова – вул. Уманська – вул. Плющева – вул. Міртова – вул. Лінкольна – вул. Торф’яна – вул. Покутська – вул. Пачовського – вул. Мурашка – вул. Сорочинська – вул. Бальзака – вул. Плетенецького – вул. Оглиблина – вул. Могильницька – вул. Ржегоржа – вул. Вербова і прилеглі до них вулиці.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів