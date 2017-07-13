Мешканці Шевченківсього району нині будуть без води

Сьогодні, 13 липня, буде припинено подачу води у Шевченківський район Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переврізками новозбудованого водопроводу діаметром 300 мм на вул. Окуневського, сьогодні, 13 липня, з 09.00 год. і до 24.00 год. буде припинено подачу води в Шевченківський район, обмежений вулицями: вул. Хвильового – вул. Інструментальна – вул. Замарстинівська – вул. Шполянська – вул. Хмільова – вул. Уманська – вул. Плющева – вул. Міртова – вул. Лінкольна – вул. Торф’яна – вул. Покутська – вул. Пачовського – вул. Мурашка – вул. Сорочинська – вул. Бальзака – вул. Плетенецького – вул. Оглиблина – вул. Могильницька – вул. Ржегоржа – вул. Вербова і прилеглі до них вулиці.