Львівська облрада закликає не передавати ліси у концесію

Сьогодні, 13 липня, під час позачергової сесії Львівської облради депутати прийняли звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення передачі в концесію державних лісогосподарських підприємств. Про це передає Львівський портал.

Зазначимо, що Львівська область відноситься до найбільш лісистих регіонів України, ліси займають 31,8% її території. Загальна площа земель лісового фонду становить 694,4 тис. га, з яких вкрита лісовою рослинністю 628,7 тис. га.

Про важливу екологічну роль лісів області свідчить те, що у лісах державних лісогосподарських підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства виділено 101 територію природно-заповідного фонду загальною площею 89,8 тис. га. Серед них – національні природні парки «Сколівські Бескиди» та «Північне Поділля», 4 регіональні ландшафтні парки, 27 заказників, 20 пам’яток природи, 1 дендрологічний парк, 2 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, 45 заповідних урочищ.

«Жодна країна Європи з розвиненою економікою на разі не використовує концесійну модель управління. Зокрема, негативним є досвід Болгарії, яка на першій стадії реформування використовувала концесійну модель управління. Ця модель довела свою неефективність в умовах Європи та призвела до значного погіршення якості ведення лісового господарства та його економічного стану. Держава повернула в управління лісогосподарські підприємства та була змушена залучати інвестиції для забезпечення відповідного рівня лісогосподарського виробництва. У Польщі, де в державному управлінні налічується 195 держлісгоспів (надлісництв), навпаки викуповують приватні ліси.

Окрім того, Грузія, передавши свої букові ліси в концесію на 20 років, намагається повернути їх назад у державну власність.

З метою визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів, їх раціональне використання та відтворення, рішенням Львівської обласної ради від 14 лютого 2017 року №363 була затверджена обласна цільова Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017 – 2021 роки.

Враховуючи зазначене, Львівська обласна рада вважає, що державні підприємства лісової галузі повинні залишатися виключно в державній власності та не передаватися в концесію і приватизовуватися», – йдеться у зверненні.