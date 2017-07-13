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Львівщина просить Уряд та Верховну Раду передбачити кошти на житло для інвалідів війни

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Сьогодні, 14 липня, Львівська обласна рада прийняла звернення до Верховної Ради України, Кабміну щодо фінансової підтримки державної програми «Забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як наголошують депутати, протягом 2014 – 2017 років не визначено джерело фінансування видатків на будівництво (придбання) житла для пільгових категорій громадян, які перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування та потребують покращення житлових умов для інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів.

«Ми, депутати, Львівської обласної ради, просимо вас при формуванні Державного бюджету України на 2018 рік  передбачити суму видатків у розмірі 100 000,0 тис. грн для реалізації державної програми «Забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів», – йдеться у зверненні.

Фото: Волинські новини

 

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