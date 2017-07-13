Львівщина просить Уряд та Верховну Раду передбачити кошти на житло для інвалідів війни

Сьогодні, 14 липня, Львівська обласна рада прийняла звернення до Верховної Ради України, Кабміну щодо фінансової підтримки державної програми «Забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як наголошують депутати, протягом 2014 – 2017 років не визначено джерело фінансування видатків на будівництво (придбання) житла для пільгових категорій громадян, які перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування та потребують покращення житлових умов для інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів.

«Ми, депутати, Львівської обласної ради, просимо вас при формуванні Державного бюджету України на 2018 рік передбачити суму видатків у розмірі 100 000,0 тис. грн для реалізації державної програми «Забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів», – йдеться у зверненні.

Фото: Волинські новини