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Львів’янка Анастасія Возняк стала призеркою світового Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики

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Днями, в німецькій столиці завершилися змагання чергового етапу світового Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики. Українська збірна, в складі якої змагалась представниця Львівщини Анастасія Возняк, в групових вправах здобула три срібні нагороди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Українські гімнастки стали другими в багатоборстві, а також в групових вправах з п’ятьма обручами та у вправах з м’ячами і скакалками.

У  світовому Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики цьогоріч взяли участь 26 країн світу.

Фото: ЛОДА

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