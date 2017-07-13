Львів’янка Анастасія Возняк стала призеркою світового Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики

Днями, в німецькій столиці завершилися змагання чергового етапу світового Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики. Українська збірна, в складі якої змагалась представниця Львівщини Анастасія Возняк, в групових вправах здобула три срібні нагороди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Українські гімнастки стали другими в багатоборстві, а також в групових вправах з п’ятьма обручами та у вправах з м’ячами і скакалками.

У світовому Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики цьогоріч взяли участь 26 країн світу.

Фото: ЛОДА