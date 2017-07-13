Депутати Львівської облради чекають, що на позачергову сесію завітає Садовий

Сьогодні, 13 липня, у Львівській обласній раді розпочали позачергове сесійне засідання. Депутати нині мають погодити Програму заходів для налагодження системи поводження з ТПВ у Львові на 2017-2019 роки. Про це з сесійної зали повідомив кореспондент Львівського порталу.

Власне, депутат облради Ярослав Качмарик наголосив на необхідності заслухання сміттєвих звітів мера Львова Андрія Садового та голови Львівської ОДА Олега Синютки.

Як зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, на позачергову сесію запрошено міського голову Львова Андрія Садового та голів фрацій міськради.

«Вчора я особисто запросив міського голову та голів фрацій міськради», – сказав керівник обласної ради.