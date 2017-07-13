Чотири роки тюрми за спізнення на полігон після відпустки. ЛОР стала на захист АТОвця зі Львівщини, якого ув'язнили

Сьогодні, 13 липня, під час позачергової сесії Львівської обласної ради депутати прийняли звернення до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України та Міністра оборони України щодо вироку Печерського районного суду міста Києва щодо добровольця антитерористичної операції Ігоря Яворського, якого засудили до 4 років тюрми за те, що він запізнився з відпустки на полігон. Про це повідомляє Львівський портал.

Як зазначається 27 червня 2017 року Печерським районним судом міста Києва у складі головуючого судді Тарасюк К. Е. засуджено стрільця-гранатометника 2 відділення 4 взводу оперативного призначення батальйону оперативного призначення (резервного батальйону) ім. Генерала Кульчицького військової частини № 3066 Яворського Ігоря Орестовича та призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, глибоко обурені вищезазначеним вироком, який спричинив негативну реакцію органів місцевої влади та громадськості області», – наголошують обласні обранці.

Водночас вони наголошують, що засідання суду відбувалось за скороченою процедурою, без участі адвоката, що унеможливило повністю реалізуватим Яворським І. О. передбаченого Конституцією України права на захист.

«Яворський І. О. погодився на розгляд справи за скороченою процедурою без присутності адвоката, оскільки не був належним чином повідомлений про наслідки та ризики прийняття такого рішення, та вважав, що йому загрожує лише штраф. Таким чином, Яворському І. О. державою не забезпечено одного з основних конституційних прав – права на захист.

Очевидно, що суд прийшов до помилкового та поспішного висновку щодо умислу в діях (бездіяльності) обвинуваченого, не в повній мірі дослідив обставини справи, що призвели до запізнення Яворського І. О. на полігон, а також не заслухав покази свідків та прийняв до уваги інші обставини, що мають суттєве значення.

Судом також не взято до уваги той факт, що Яворський І. О. добровільно пішов на фронт з Майдану, записавшись до першого батальйону оперативного призначення Національної Гвардії України. Відтак, абсурдність звинувачення його в ухиленні від військової служби та у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України, є беззаперечною», – наголошується у зверненні.

За час дворічної служби Яворський І. О. брав участь в боях у найгарячіших точках фронту українсько-російської війни. За місцем постійного проживання та проходження військової служби характеризується позитивно та має ряд нагород.

«Варто підкреслити, що він жодного разу не проявив ознак слабості чи небажання захистити свою Батьківщину. Відтак, у повній мірі виконав обов’язок перед державою щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України, а тепер, як ніхто, потребує захисту від держави.

Вважаємо, що запізнення з відпустки на полігон, а не в зону АТО, не може бути причиною для такого жорстокого вироку в 4 роки і 6 місяців.

Виходячи з вищенаведеного, та з метою відновлення справедливості, просимо забезпечити швидкий, об’єктивний та неупереджений розгляд справи № 757/31337/16-к, за обвинуваченням стрільця-гранатометника 2 відділення 4 взводу оперативного призначення батальйону оперативного призначення (резервного батальйону) ім. Генерала Кульчицького військової частини № 3066 Яворського Ігоря Орестовича, судом апеляційної інстанції з одночасним вирішенням питання заміни запобіжного заходу», – йдеться у зверненні.