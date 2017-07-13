«Бориспіль» відновлює переговори з Ryanair

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відновлює переговори з ірландським лоукостом Ryanair. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

«Я одноголосний з Премєр-міністром у тому, що лоукост компанії мають прийти на український ринок і для цього необхідно підготувати відповідну нормативну базу. Ми відновлюємо перемовини з Ryanair у форматі Міністерство – аеропорт «Бориспіль» – Ukraine Investment Promotion Office. Вважаю, що надалі важливо підтримувати двосторонній зв’язок зі ЗМІ у такому форматі…», – повідомив Павло Рябікін.

Раніше Львівський портал повідомляв, що авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль»та чинним директором Павлом Рябікіним.

Перевізник мав виконувати польоти за сімома напрямками.