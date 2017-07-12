Завтра відбудуться громадські слухання щодо будівництва сміттєвого заводу на Яворівщині

Завтра, 13 липня, у селі Залужжя о 16.00 відбудуться громадські слухання щодо будівництва сміттєпереробного комплексу з утилізації ТПВ на території Яворівського району. Про це повідомила спільнота «Громадський контроль Яворівщини» у Facebook.

«Як виявилося, голова Львівської ОДА Олег Синютка не збирається відміняти своє розпорядження про надання земельної ділянки (12 га) під полігон ТПВ для львівської міської ради.

Завтра, 13 липня, в Залузькій сільській раді (с.Залужжя) о 16:00 год. Львівська обласна державна адміністрація буде проводити громадські слухання щодо будівництва сміттєпереробного комплексу з утилізації ТПВ на території Яворівського району, а саме біля с.Новий Яр, смт.Шкло, с.Старичі та інших. Запрошуємо всіх мешканців Яворівського району, яким не байдужий майбутній екологічний стан на Яворівщині», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівська ОДА запропонувала три земельні ділянки, де потенційно можуть розміщуватись сміттєпереробні комплекси.

Депутати Яворівської районної ради прийняли звернення до Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Львівської ОДА з проханням не розміщувати на території району сміттєпереробний завод.

Науково-експертна групи провела поверхневе, просторове обстеження цієї ділянки і дійшла висновку, що земля на Яворівщині не підходить для сміттєвого комплексу.

У квітні керівник Яворівської РДА підтвердив, що у районі розглядають можливість будівництва сміттєпереробного заводу на території «хвостосховища» ГХП «Сірка», де сьогодні є озеро.