Відтепер у Львові можна сплачувати за паркування через смартфон

У Львові з’явилась можливість оплатити паркування автомобіля смартфоном, через Privat24. Новий сервіс для українських міст розробив ПриватБанк. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відповідно, відтепер кожен львів’янин зможе оплачувати парковку з допомогою мобільного банку, що безпечніше, зручніше та швидше за готівку. Ця послуга запускається вперше в Україні.

Тепер користувачам Privat24 під час оплати за паркування не потрібно шукати готівку. Оплата триває декілька секунд, і для цього навіть не треба виходити з авто та спілкуватися з паркувальником.

Клієнти ПриватБанку мають можливість оплатити через Privat24 парковку на всіх паркувальних майданчиках ЛКП «Львівавтодор». Усе, що треба для цього зробити – знайти в месенджері Privat24 компанію «Парковка», визначити геопозицію, зазначити номер авто та обрати термін паркування. Після визначення платіжної картки, з якої буде проведено оплату, залишається отримати підтвердження оплати.

Нагадаємо, у січні цього року також вперше в Україні у Львові було запроваджено безготівковий розрахунок в електротранспорті Львова.