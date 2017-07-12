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Вчора на Львівщині палав столярний цех

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У Дрогобицькому  районі рятувальники ліквідували пожежу у будівлі столярного цеху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

11 липня о 21:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в цегляній будівлі столярного цеху в с. Винники Дрогобицького району. Оперативно прибувши на місце події, рятувальники прийнялися до ліквідації займання.

Завдяки професійним діям вогнеборців, пожежу вдалось ліквідувати та врятувати будівлю від повного знищення. Пожежу локалізовано о 21:35 та ліквідовано о 22:12.

Вогонь знищив дах на площі 60 кв.м., деревообробний станок та пошкодив перекриття на площі 100 кв.м. До гасіння пожежі залучались рятувальники ДПРЧ-5 м. Дрогобич та МПК сел. Підбуж. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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