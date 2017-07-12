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Уряд хоче врізати держзамовлення у вишах на 17%

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Кабінет міністрів України має намір зменшити державне замовлення на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах у 2017 році майже на 17% в порівнянні з 2016 роком до 212 тис. чоловік. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з проектом рішення, яке у розпорядженні видання, загальний обсяг держзамовлення планується встановити на рівні 212 тис. 388 осіб, з них підготовку на денній формі навчання будуть проходити 189 тис. 728 осіб.

Обсяг держзамовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” планується встановити на рівні 57,2 тис. осіб; “Бакалавр” – 82,2 тис. осіб; “Магістр на підставі рівня бакалавра” – 62,2 тис. осіб, “магістр на підставі повної середньої освіти” – 5,9 тис. осіб. Прийом до аспірантури і докторантури за державним замовленням планується встановити на рівні 4,4 тис. осіб і 468 осіб відповідно.

У грошовому еквіваленті держзамовлення 2017 року становитиме 23,69 млрд грн, що на 9% більше показника 2016 року.

Також планується встановити прогнозоване держзамовлення на 2018 рік у розмірі 201,5 тис. осіб, з них 186,5 тис. осіб для підготовки за денною формою навчання, а на 2019 рік у розмірі 199,2 тис. осіб, з них 180 тис – за денною формою навчання.

Як повідомлялося, 6 липня 2016 року Кабмін затвердив держзамовлення в обсязі 272,6 тис. осіб, проте в грудні 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі внесло зміни в обсяг держзамовлення, зменшивши його до 256,3 тис. чоловік.

На освітній рівень “спеціаліст” набір з 2017 року не проводиться.

 

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