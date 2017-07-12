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У зоні АТО загинув 27-річний мешканець Жовківщини

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У зоні АТО загинув 27-річний мешканець Жовківщини. Про це у Facebook повідомив депутат Жовківської районної ради Ігор Муравський, передає Львівський портал.

«Сьогодні Жовква втратила свого сина і захисника Володю Турчина 1990 року народження ,який захищав східні рубежі від московсько -окупаційних військ. Жовква сумує за кращими синами нашої Батьківщини. Вічна Память Герою України. Співчуття родині загиблого», – написав він.

Окрім цього, у штабі АТО зазначили, що сьогодні зранку, внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі Зайцевого (ОТУ «Донецьк») було важко поранено військовослужбовця Збройних Сил України.

«Від чисельних вогнепальних поранень, несумісних з життям, український військовослужбовець помер у Центральній районній лікарні міста Бахмут», – йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Муравського

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