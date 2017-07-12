У прокуратурі розповіли про нинішні обшуки у львівській мерії

У Львівській міській раді проводяться обшуки в рамках кримінального провадження за фактом незаконного відчуження комунального майна у місті Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Нагадаємо, що прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради внаслідок чого з комунальної власності було незаконно вилучено понад два десятки об’єктів нерухомого майна.

Сьогодні, 12 липня на підставі ухвал слідчого судді проводяться обшуки у приміщеннях структурних підрозділів Львівської міської ради та володіннях окремих фізичних осіб, з метою відшукання документації, а саме: рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо прийняття в експлуатацію об’єктів нерухомості; оформлення права власності на будівлі; документів, які стосуються обслуговування та утримання нерухомих об’єктів; документації щодо обстеження вказаних будівель, їх оцінки тощо.

Однією з причин проведення зазначених слідчих дій було непослідовне та несвоєчасне інформування службовими особами Управління комунальної власності правоохоронних органів про кількість незаконно вилучених з комунальної власності об’єктів, що не сприяло оперативності досудового розслідування. При цьому, нерідко інформація, яка подавалась суперечила виступам посадових осіб у засобах масової інформації. Відтак вказані слідчі дії проводяться з метою з’ясування стану фактичного обліку, утримання, використання та відчуження нежитлових приміщень у місті Львові.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв Львівський портал, у середу, 12 липня слідчі ГУ НП та УСБУ у Львівській області прийшли з обшуком до департаменту економічного розвитку та управління комунальної власності ЛМР.

Додамо, що із 2007 до 2017 року у Львові було вкрадено 81 приміщення, що належить місту.

До схеми розкрадання комунального майна у Львові причетні п’ятеро осіб, двох з них уже затримано. Також зазначалося про те, що поліція арештувала вкрадені з-під носа чиновників 24 приміщення у Львові. Водночас додамо, що чиновникам Садового закидають причетність до схеми масштабного розкрадання комунальних приміщень.

Також 8 червня прокуратура зареєструвала кримінальне провадження стосовно посадовців міської ради через службову недбалість.