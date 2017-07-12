У парламенті флешмобом закликали не нищити Академію сухопутних військ у Львові

Народні депутати України вийшли до трибуни парламенту із плакатами #Ні_нищенню_Академії_Сухопутних_військ_у_Львові. Вони вкотре закликали колег по парламенту та Кабмін стати на захист Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові, передає кореспондент Львівського порталу.

Участь у своєрідному флешмобомі взяло майже 30 нардепів із різних фракцій та регіонів України.

«Ми знову звертаємося із питанням захисту Національної академії сухопутних військ у Львові, яке об’єднує нас всіх. Не важливо у якій ти фракції чи політичній силі, важливо, чи ти підтримуєш безпеку у своїй державі, стратегію її розвитку, і, чи усвідомлюєш, що це питання вирішується саме сьогодні», – наголосила із трибуни народний депутат Оксана Юринець.

За її словами, парламентарі стоятимуть до кінця на захисті інтересів Академії сухопутних військ, допоки питання псевдореформи військового вишу не буде вичерпано.

«Ми за комплексну освіту для військових, за курсантів, які будуть професіоналами у майбутньому. Ми за те, щоб піхотинець та артелерист, танкіст та сапер навчалися разом. Ми за те, аби вибраний курс у цьому залі – на стандарти НАТО був дотриманий й надалі, бо ми розуміємо, що від цього залежить багато… Тому, ми триматимемо цю тему на пульсі і жодні канікули чи будь-які інші речі не можуть на це вплинути. І так триватиме, допоки цей «Дамоклів меч» не зникне над загрозою знищення професійної військової освіти в Україні», – наголосила Оксана Юринець.

Водночас парламентарі виступають не лише за збереження Академії сухопутних військ у Львові, а й очікують від РНБО реальний план реінтеграції окупованого Донбасу.

«Війна продовжується і шкода, що парламент у цей заключний тиждень уникнув військових питань безпеки і оборони. Це також стосується і генетичної ідентифікації, і питання гуманітарного розмінування, і питання компенсації сім’ям осіб, які загинули вже після звільнення із лав українського війська.

Дуже хотіли у парламенті побачити ті закони, які розглядаються на РНБО про реінтеграцію Донбасу. Ми хочемо їх побачити, вивчити і за потреби доповнити своїми пропозиціями, бо власне нам приймати ці важкі рішення для нашої держави. Слава Україні!», – додав нардеп Павло Кишкар.

Зауважмо, що серед присутніх, хто вийшов до стін були також: Олег Ляшко, Тарас Батенко, Ірина Подоляк, Олег Березюк, Ярослав Дубневич, Микола Величкович, Олег Мусій, заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд, автор петиції на захист НАСВ Ігор Васюник та багато інших.

Долучаюсь до флешмобу на підтримку Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного й нардепи Михайло Хміль та Олександра Кужель, які перебувають у відрядженні в КНДР.

Як раніше повідомляв Львівський портал, проти рішення Міноборони реформувати НАСВ у Львові висловилась Львівська обласна рада. Депутати міськради Львова також стали на захист Академії сухопутних військ.

Свою позицію висловив також нардеп Ігор Васюник: «Львівську академію сухопутних військ перетворюють в кузню кадрів «баяністів». Також із трибуни парламенту на захист АСВ стала нардеп Оксана Юринець.

Відомо, що нардепи готові вимагати відставки керівництва Міноборони за спробу знищення академії. Частина депутатів підписалася за недопущення «реформування» Академії сухопутних військ у Львові. Відповідні листи були скеровані прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, секретарю РНБО Олександру Турчинову та голові комітету парламенту з питань нацбезпеки й оборони Сергію Пашинському.

По тому Степан Полторак пообіцяв «не чіпати» Академіїсухопутних військ у Львові.

Попри те українці розпочали збір підписів проти знищення Національної академії сухопутних військ у Львові. Автор петиції депутат Ігор Васюник.

Детальніше читайте тут: Львів’яни вступили у «бій» за Національну Академію Сухопутних військ. А також тут: «Львівська Академія сухопутних військ залишиться видовим закладом України»?.