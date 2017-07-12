У Львові водій іномарки збив 9-річну школярку: дівчину госпіталізували

У Львові водій іномарки збив дитину. Встановлено, що водій автомобіля «Кіа» скоїв наїзд на 9-річну дівчинку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 липня о 16.50 на вулиці Куличицької у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Кіа», 54-річний житель міста Львова, скоїв наїзд на пішохода, 9-річну львів’янку.

Внаслідок наїзду дитину госпіталізовано в лікарню з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.