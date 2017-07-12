Справа Шеремета заморожена, - Комітет захисту журналістів

Комітет захисту журналістів вважає, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета в Україні забуксувало. Про це повідомляє УП.

Свій звіт “Відмова від правосуддя: розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні не дало результатів” його представники презентували в Українському кризовому медіа-центрі.

Журналіст Крістофер Міллер, який писав звіт, зазначив: “Я почав роботу над звітом у січні, коли минуло вже понад 6 місяців відтоді, як Павла було вбито”.

“Справа була заморожена. Мотиви не були підтверджені, велику кількість часу і зусиль витратили на розшук слідів злочину – і це не дало жодних ниточок. Натомість ознакам убивства дуже мало уваги приділили”, – констатував він.

“Убивці, яких видно на камерах спостереження, коли вони підкладають бомбу, не були визначені – вже не кажучи про затримання. Лише завдяки зусиллям журналістів ми побачили їх на відео”, – сказав Міллер.

Як відомо, журналіста Павла Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під автомобіль власника УП Олени Притули.