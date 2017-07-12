Синоптики знову страшать львів'ян грозами та градом

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує сьогодні зі збереженням до кінця доби місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, грози, град. Завтра – грози, вранці та вдень пориви північно-західного вітру 17 – 22 м/с, подекуди град. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, 13 липня синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу, вдень град. Вночі слабкий туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 14 – 16° тепла, вдень 18 – 20° тепла.

14 липня прогнозується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 20 – 25° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради нагадує про поведінку під час грози:

– Уникайте відкритої місцевості. Як відомо, блискавка зазвичай б’є по найвищому об’єкту на своєму шляху. Самотня людина у полі якраз і є цим об’єктом. Ще страшніше опинитися під час грози на одинокому пагорбі. Якщо ж Ви з якоїсь причини залишилися в полі, то сховайтеся в будь-якому можливому заглибленні у найнижчому місці: канавці, щілині або просто у найнижчому місці поля, сядьте навпочіпки та пригніть голову. Лежати на мокрій землі під час грози не рекомендується.

– Не метушіться. Від грози не потрібно бігти. Чим ширше Ваші кроки, тим небезпечніший для вас удар блискавки. Якщо пониження місцевості є далі від того місця, де Вас раптом застала гроза (навіть не далеко), не біжіть туди, а повільно йдіть, схилившись якомога нижче, а краще – навприсядки. Ні в якому разі не варто пересуватися на велосипедах, мопедах і мотоциклах. Не варто навіть руками вести апарат, йдучи поряд.

– Уникайте води. Вода – відмінний провідник струму. Удар блискавки поширюється навколо водойми в радіусі 100 метрів. Нерідко вона б’є у береги. Тому не те що купатися, а навіть відпочивати біля води під час грози не можна.

– Намагайтеся сховатися. Безпечніше всього під час грози перебувати в приміщенні із громовідводом. Якщо гроза застала вас у місті, сховайтеся у магазини, під’їзд тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі, тільки закрийте вікна. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає в найвищі з них (дуби, тополі, сосни). Тобто чим менше деревце, під яким ви знайшли притулок, тим краще. Але якщо це одиноке дерево (а тим більше – на пагорбі), то воно Вас не захистить, а навпаки може притягнути блискавку. А ховатися від грози в лісі небезпечно. Мокре дерево проводить струм, окрім того, кора ураженого блискавкою дерева, розлітається на десятки метрів навколо, і може зачепити Вас. У квартирі чи в окремому будинку під час грози завжди зачиняйте вікна, вимикайте телевізори та антенні вводи. У кого є кабельне підключення до інтернету, краще витягнути з комп’ютера мережевий кабель, якщо підключення не оптоволоконне.

– Остерігайтеся небезпечних предметів. Потрібно пам’ятати, що удар блискавки небезпечний не тільки тоді, коли гроза б’є безпосередньо в людину, але і коли б’є у предмети, що перебувають поруч. Тому не варто доторкатися до будь-чого мокрого, залізного, електричного, тому що в такі речі блискавка б’є найчастіше. Не можна сидіти біля багаття, адже у нагрітого повітря провідність для блискавки значно більша. Дуже нерозумно перечікувати грозу біля лінії електропередач. Електрика в будь-якому виді притягує блискавку.

Найнебезпечнішими є спроби розмовляти під час грози по мобільному телефону. Найкраще під час грози мобільні телефони повністю вимикати. Будь-які металеві деталі дуже привабливі для блискавки: годинники, ланцюжки, а особливо розкрита над головою парасолька – потенційні об’єкти для удару блискавки.

Пам’ятайте, дотримання цих порад може врятувати Вам життя!

Фото: De-Facto