Розкрадання комунального майна у Львові. Поліція завітала «в гості» з обшуком і до Свистун

Працівники ГУ НП у Львівській області проводять обшуки у помешканні начальниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інни Свистун на вул. Тарнавського у Львові. Про це повідомила сама Інна Свистун, передає ZAXID.NET.

«Через викрадення комунального майна обшуки відбуваються не лише в нашому управлінні, а тепер почались ще й у мене вдома. Правоохоронці навіть не впустили мене погодувати грудну дитину, – сказала Інна Свистун. – Я не переживаю, що поліція зможе пов’язати мене з аферистами. Але мені дивно, чому це роблять саме в мене вдома, хоча ні Мальковій, ні Сандул, які заволоділи комунальним майном, не висувають жодних звинувачень та навіть не турбують їх обшуками. Тобто аферистів поліція не чіпає».

Як повідомляв Львівський портал, у середу, 12 липня слідчі ГУ НП та УСБУ у Львівській області прийшли з обшуком до департаменту економічного розвитку та управління комунальної власності ЛМР.

Додамо, що із 2007 до 2017 року у Львові було вкрадено 81 приміщення, що належить місту.

До схеми розкрадання комунального майна у Львові причетні п’ятеро осіб, двох з них уже затримано. Також зазначалося про те, що поліція арештувала вкрадені з-під носа чиновників 24 приміщення у Львові. Водночас додамо, що чиновникам Садового закидають причетність до схеми масштабного розкрадання комунальних приміщень.

Також 8 червня прокуратура зареєструвала кримінальне провадження стосовно посадовців міської ради через службову недбалість.

Фото: Варіанти